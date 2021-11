Erick Delgado: "Cristal puede revertir el resultado, no es para cantar victoria desde antes" | Fuente: Liga 1

El último domingo, Alianza Lima venció por 1-0 a Sporting Cristal por la final de ida de la Liga 1 Betsson 2021 y, por su parte, Erick Delgado, ex golero del cuadro 'celeste', se refirió al resultado y al trámite del encuentro.

"Yo hubiera querido que gane Cristal, pero Alianza Lima encontró el gol y lo defendió. El dominio de Cristal no se vio reflejado en el resultado, eso está claro", indicó Erick Delgado en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Sin embargo, el ex capitán rimense se mostró optimista sobre la posibilidad de que se lleven el título a final de año: "Cristal tiene jugadores acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Revertir este resultado es posible. Creo que la llave está abierta, no es para que se cante victoria desde antes".

En tanto a lo personal, Erick Delgado indicó: "Tengo la intención de seguir jugando fútbol. Físicamente me siento bien, todo este año me la he pasado también haciendo deporte. Yo quisiera jugar".

Por último, fue consultado sobre si coincide con Leao Butrón en tanto a catalogar a Pedro Gallese como el mejor guardameta en la historia del fútbol peruano: "No puedo compartir la opinión de que Pedro Gallese es el mejor de la historia del fútbol peruano, sé que está por encima de muchos, pero lo mejor que vi fue a Balerio. Sigo pensando lo mismo".

