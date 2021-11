'Chemo' del Solar: "Quisiera que Sporting Cristal sea el campeón nacional" | Fuente: Liga 1

Este domingo se jugará la final de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1 2021 y, por su parte, José Guillermo 'Chemo' del Solar se refirió a estos encuentros y la actualidad de ambos equipos.

"Siempre los partidos así suelen ser parejos y sin mucha distancia entre uno y otro. Además, son partidos en los que cómo llega un equipo u otro pasa a un segundo plano, es difícil de predecir un ganador", indicó Del Solar en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, 'el entrenador de César Vallejo comentó quién quisiera que se lleve el título: "No me atrevo a decir si hay favorito entre Alianza Lima y Sporting Cristal, creo que es parejo. Yo quiero que gane Cristal, tengo un cariño enorme al club. Además, cuando veo los partidos de Cristal me gustan más que los de Alianza en tanto a estilo, me gusta cómo gana sus partidos, aunque los dos estilos son igual de válidos".

Como se recuerda, Alianza Lima se medirá ante Sporting Cristal este domingo 21 de noviembre a partir de las 3:00 pm (hora peruana) por la final de ida en el Estadio Nacional y la final de vuelta está pactada para el domingo 28 de noviembre.

