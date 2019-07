Pablo Bengoechea entrenador de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rúben Rojas

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se mostró tranquilo en la antesala del choque ante Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura por la Liga 1 Movistar.

Bengoechea consideró que no “es una revancha” el partido, luego de recordar que el cuadro celeste superó largamente a Alianza Lima en la final del 2018.

"No lo es porque si gano no me van a dar el título del 2018. Es un partido más. Muy importante, eso sí. Y donde tenemos que salir a ganar para ir hacia nuestro objetivo", señaló.

Eso sí, el ‘Profesor’ señaló que en caso Alianza Lima logre un triunfo, se colocará en una buena posición en el arranque del campeonato.

Pablo Bengoechea alista a su equipo para enfrentar a Sporting Cristal. | Fuente: Alianza Lima

“Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad. Es un partido muy importante al inicio del torneo, ya que los dos ganamos en la primera fecha. El que logre ganar de nuevo saca una buena diferencia”, subrayó.

Bengoechea también se dio tiempo para destacar a los jugadores de Sporting Cristal. "Tenemos que tener cuidado con la movilidad de Ortiz, Pacheco y Távara. Hay que ver en qué posición juega Christofer Gonzalez. A Palacios lo conocemos muy bien, ya tuvimos la suerte de dirigirlo en Peñarol, es un delantero con movilidad que define muy bien”.

Asimismo se refirió a las posibles ausencias de Kevin Quevedo y Aldair Fuentes, quienes entrenan con la Selección Peruana que competirá en Lima 2019. “Tenemos que esperarlos a ver cómo llegan. Saber qué han trabajado en la selección y si nos pueden dar una mano", finalizó.