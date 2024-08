Sebastián Rodríguez tras fallar penal ante Cristal: "Me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima empató 0-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Este resultado no dejó contento a ambos equipos, especialmente a los blanquiazules que dejaron escapar una oportunidad de oro para mantener el primer lugar del Torneo Clausura, que ahora lo comparte con Universitario de Deportes.

El equipo dirigido por Mariano Soso contó con las mejores ocasiones de gol y llegó tener la oportunidad de marcar a través de Sebastián Rodríguez, que erró un penal. Tras el partido, el volante uruguayo hizo un mea culpa y no ocultó su amargura por no conseguir la victoria.

"Hoy me tocaba jugar más de contención por delante de los centrales para ser siempre esa opción de pase, y creo que el equipo lo hizo en varios momentos del partido y bien. Creamos varias situaciones claras que no pudimos concretar. Me voy con tristeza y amargura por no poder ayudar al equipo desde ese lugar. Esto es fútbol y a veces pasa", comentó Rodríguez.

Rodríguez, además, admitió que Alianza está "en debe" respecto a los enfrentamientos ante los equipos que luchan por el título en la temporada 2024.

"Sabemos que estamos en debe en este tipo de partidos. También fue la primera semana completa del profe y su comando técnico. Las situaciones claras fueron varias de nosotros. No se pudo ganar, pero claramente fuimos superiores el día de hoy", concluyó.



Sebastián Rodríguez erró su penal ante Diego Enríquez. | Fuente: Liga 1 Max

Tabla de posiciones: Liga 1 Te Apuesto - Clausura 2024