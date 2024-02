Un Clásico más para Universitario: el 1x1 crema en la victoria sobre Alianza Lima

Universitario tuvo al frente nuevamente a Alianza Lima tras la final de la temporada pasada. Fue un Clásico que tuvo de todo: un gol de triangulación y un tanto anulado en el tiempo de descuento.

Andy Polo, uno de los pilares de Universitario de Deportes y que fue clave en el título del año pasado, fue el encargado de darle la victoria a la 'U' sobre Alianza Lima. Triangulación que empezó Jairo Concha, asistencia de Edison Flores y definición con zurda para vencer la valla del portero íntimo Franco Saravia.

En Universitario no tuvieron un partido destacado en lo colectivo, los blanquiazules se la pusieron difícil, sobre todo en el primer tiempo, pero tan solo una jugada bastó para que los tres puntos se vayan a Ate. ¿Cómo es que se dio el nivel de los jugadores del equipo de Fabián Bustos en el Estadio Nacional?

Los titulares de Universitario ante Alianza Lima

Sebastián Britos: gran desempeño del mejor portero de la liga uruguaya del año anterior. Por algo lo trajeron al conjunto merengue y tuvo dos ocasiones en donde le negó el grito de gol a Cecilio Waterman. También evitó un tanto de Hernán Barcos, aunque la acción fue anulada por offside. En un par de salidas en tiros de esquina se complicó.

Aldo Corzo: lo del defensa siempre es de perfil bajo, pero cumple a cabalidad. Esta vez tuvo la tarea no solo de contener en Alianza Lima a D'Arrigo cuando este último pasó a Portocarrero, sino que contuvo a Barcos y Waterman. Hasta de cabeza se tiró al área para sacar el peligro del arco de Britos.

Williams Riveros: 'Jerarquía' fue lo que mostró en la zaga defensiva de su conjunto. Ganó por arriba y cortó cuando tenía que hacerlo. Se ha convertido en irremplazable en su puesto.

Matías Di Benedetto: el 'Tano' hizo la simple. Cuando había que rechazar lo hizo y no se complicó cuando Waterman, por su lado, buscó hacerle las cosas difícil. El pase largo fue una de sus bondades para buscar a Dorregaray arriba.

Jorge Murrugarra: fue el elegido por el técnico Bustos para remplazar a Rodrigo Ureña, quien se perdió el Clásico por su expulsión ante Grau. Si bien no destaca como su par chileno, siempre trató de dársela a uno de crema y friccionó al medio para recuperar el balón.

Jairo Concha: no fue su noche. Si bien ante Coquimbo Unido y Mannucci en la primera fecha del Apertura brilló, en estas dos últimas jornadas no ha estado acertado. Eso sí, en el gol fue clave porque empieza todo al no dar la pelota por perdida y habilitar a Flores. Solo jugó un tiempo.

Christofer Gonzales: el mismo 'Canchita', en zona mixta después del Clásico, admitió que aún no está al 100 %. Busco la pelota y trató de estar participativo. Al no poder generar mucho, consiguió faltas a favor de Universitario de Deportes.

Andy Polo: determinante, como a lo lo largo del 2023. Se entiende a la perfección con Edison Flores y al combinar con él es que llegó el gol en la primera parte. Tan solo le bastó una acción en ofensiva para poner a celebrar a los millones de hinchas cremas.

Segundo Portocarrero: su primer tiempo fue bueno, ya que aprovechó su velocidad para intentar arremetidas por izquierda. Llevó susto por su sector y se perfila a ser titular nuevamente ante Melgar en la próxima jornada del Torneo Apertura.

Edison Flores: nadie se lo pide, pero por momentos se pone a la delantera de su equipo al hombro. Pisa la pelota y controla los tiempos con los volantes para así intentar acercarse al arco contrario. 'Orejas' siempre dice presente.

Diego Dorregaray: peleó más de lo que jugó en el ataque crema. No tuvo chances claras en el área local, aunque con un remate desde casi media cancha por poco sorprende a Saravia y anota un golazo. Le urge un nuevo gol para coger confianza.

Universitario y los que ingresaron desde el banco de suplentes

Martín Pérez Guedes: en la previa tuvo todo para ser titular tras su partidazo contra Grau, pero el DT Fabián Bustos lo puso nuevamente en banca. Entró y se apoderó del sector derecho. Toque y, sobre todo, sacrificio en la marca. Buen ingreso del exMelgar.

Horacio Calcaterra: determinante no solo porque marca y se asocia en el mediocampo, sino que en esta ocasión provocó la expulsión de Jiovany Ramos. Sabe que su rol es de entrada en la 'U' y aprovecha los minutos que tiene en cancha.

Nelson Cabanillas: entró en el segundo tiempo y si bien empezó a combinar con sus compañeros en Universitario al tener dos hombres de más en la cancha, falló un despeje que terminó en el gol de Barcos. Felizmente, para el interés merengue, el tanto fue anulado por fuera de juego.

José Rivera: el 'Tunche' recibió la confianza de Bustos por su gol en el triunfo contra Grau. Peleó arriba al reemplazar a Dorregaray, aunque no gozó de oportunidades para anotar.

Yuriel Celi: ingresó en los descuentos, tuvo pocos minutos, pero aún así se le dio una inmejorable ocasión para poner el 2-0 de la 'U'. Tomó la pelota y ante la salida de Freytes, que cubrió la expulsión de Saravia en el arco, desvió su remate. Le falta estar fino en los metros finales.

