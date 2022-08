Universitario pidió a la Conar árbitros FIFA para el Clásico ante Alianza Lima | Fuente: Difusión

El Clásico del fútbol peruano se aproxima. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva de Matute por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Mientras los equipos ya iniciaron con sus respectivas semanas de entrenamiento con miras al Clásico, una de las incertidumbres responde a la designación arbitral. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) será la encargada de la designación de los jueces, los que aún no han sido nombrados.

Ante ello, Universitario de Deportes envió una carta a Manuel Garay, presidente de la CONAR, solicitando que el árbitro principal para el Clásico no sea Luis Garay Evia, uno de los sondeados para el cotejo, y que los asignados sean de terna FIFA.

“Nos dirigimos a usted con motivo de los últimos errores arbitrales y a efectos de salvaguardar la debida competencia deportiva, solicitar tengan a bien programar terna arbitral FIFA para el próximo partido que disputaremos por el clásico del fútbol peruano contra el Club Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 – 2022”, detalla la misiva del conjunto crema firmada por el administrador Jean Ferrarri.

“Debemos expresar nuestra preocupación en el sentido que se viene comentando la programación del señor Luis Antonio Garay, el cual ya cuenta con antecedentes de malos arbitrajes en perjuicio nuestro, los que han sido motivo de sendos reclamos habiéndose solicitado que no vuelva a ser programado en nuestros partidos; por lo cual, consideramos que dicha programación podría ser perjudicial en busca de la imparcialidad durante el desarrollo del partido, más aún cuando nuestra institución se encuentra disputando el acceso a competición internacional.

En ese sentido, solicitamos tengan a bien NO programar al señor Luis Antonio Garay como árbitro del partido y que la terna arbitral a programar ostente la categoría FIFA”, añade la carta dirigida por Universitario.

¿Quién será el árbitro para el Alianza vs. Universitario?

Para la designación de un cuerpo arbitral, no es un requisito exclusivo que ostenten la categoría FIFA, pero sí está estipulado que el juez principal no puede haber dirigido los partidos de un mismo equipo en fechas consecutivas.

Así, Bruno Pérez (FIFA) que fue el encargado del UTC vs. Alianza no pude ser nombrado, como también es el caso de Joel Alarcón (FIFA), responsable del Universitario vs. Ayacucho FC. Luis Garay no tiene impedimentos para su nombramiento.

En lo que va de la temporada en la Liga 1, Luis Garay fue árbitro principal en 14 partidos, de los cuales una vez dirigió a Alianza Lima (venció 0-1 a Mannucci) y una vez a Universitario (ganó 1-0 a UTC).





