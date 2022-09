Carlos Compagnucci | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes venció 2-0 a Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura y, tras el clásico del fútbol peruano disputado en Matute, Carlos Compagnucci, director técnico del cuadro 'crema', se refirió a este importante triunfo.

"Fue un partido complicado, sabíamos que era un partido importante, por suerte pudimos salir del primer sofocón, eso nos ayudó a tomar confianza e ir creciendo en el partido. La lesión de Federico Alonso prendió las alarmas, pero sabemos que todos los demás están preparados para hacer un buen partido", indicó Compagnucci en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador agregó: "Creo que el equipo fue de menor a mayor y supo contener los momentos de Alianza. Aprovechamos lo bueno que tenemos nosotros que son las salidas rápidas y tuvimos buenos minutos para aprovechar nuestras oportunidades".

Compagnucci sobre expulsión de Succar

Sobre la expulsión de Alexander Succar, el entrenador agregó: "Como profesionales de esto debemos saber comportarnos dentro del campo y saber que este tipo de acciones nos perjudican. A mí, me da bronca que luego de anotar un gol se genere la expulsión. Si es luchando la pelota y termina en expulsión es distinto, pero en este tipo de jugadas, me choca un poco. Ahora debemos corregir este tipo de acciones para no volver a cometer este error".

Por último, el estratega agregó: "Siempre tenemos como objetivo estar lo más arriba posible. Tuvimos un bache en el torneo pero mientras tengamos posibilidad siempre vamos a pensar en el primer objetivo. Tengo por costumbre no mirar la tabla, voy partido a partido y vamos con la idea de la institución de ganar todos los partidos, esto es un gran envión. Toca disfrutar hoy y pensar en el próximo partido".