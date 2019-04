Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en el primer clásico del año en Matute. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Tras una reunión que tuvo Alianza Lima con directivos de DISEDE esta mañana, se pensaba que su duelo frente a Universitario de Deportes por la novena jornada del Torneo Apertura volvía a correr peligro. Sin embargo, finalmente el primer clásico del año se desarrollará en la fecha que estaba programado luego de que el propio club íntimo lo oficializara por intermedio de sus redes sociales.

Recordemos que, a tempranas horas del jueves 11 de abril, se informó que este duelo entre Alianza Lima y Universitario de Deportes no se iba a jugar por disposición de la Policía Nacional de Perú. No obstante, después de una serie de reuniones, la Liga 1 Movistar dio a conocer que finalmente sí se iba a jugar este lunes 15 de abril a las 8:00 de la noche y no iba a haber ningún problema.

Pese a que la realización del primer clásico de la temporada no era algo seguro, al fin y al cabo todo seguirá de acuerdo a lo establecido. De esta manera, Universitario de Deportes disputará su primer cotejo en dos semanas, tras tener su compromiso ante Sport Huancayo postergado el fin de semana pasado.