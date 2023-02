Gabriel Costa marcó su primer gol en la temporada. | Fuente: Club Alianza Lima

En el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura, por la Liga1 Betsson 2023, Alianza Lima ganó 2-1 a Universitario de Deportes. El primer clásico del año fue blanquiazul, pero Gabriel Costa, autor del segundo gol íntimo, no quedó del todo contento.

El volante ofensivo del cuadro victoriano se refirió, entre otras cosas, al arbitraje realizado por Augusto Mendéndez, designado para dirigir el partido más importante del fútbol peruano. Según opinó el uruguayo-peruano en diálogo con Ovación, el juez no estuvo a la altura.

"Para mí, personalmente, fue lamentable el arbitraje. Se notó mucho, fue muy evidente, dejó mucho que desear en un partido muy importante para el país y para el campeonato. Esas cosas no pueden pasar, tiene que ser un arbitraje 50-50. Hay cosas que no se pueden permitir, pero a mí lo único que me toca es jugar", dijo.

Asimismo, Gabriel Costa cuestionó la decisión de Augusto Menéndez, quien le anuló un gol que el jugador de Alianza Lima considera válido. "Creo que, en otra competencia, ese gol me lo cobran. No es una falta (contra Cabanillas). El impulso, cuando voy por la pelota, es sin apoyarme. De ahí, el golpe es normal, porque él está de espaldas. No quiere saltar, me quiere cubrir. Yo salto antes y justo le pego. Para mí, no es falta, pero ya pasó. Lo bueno es que después tuve mi revancha para poder convertir", aseguró.





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Análisis del partido

Gabriel Costa, una de las figuras del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, hizo un análisis de lo que fue el partido en el estadio Monumental. Para el blanquiazul, la 'U' tuvo un buen desempeño, pero el plantel íntimo fue contundente.

"Fue un lindo partido. Universitario jugó muy bien el fútbol, pero, lo que no tuvieron ellos, lo tuvimos nosotros, que fue la jerarquía a la hora de convertir los goles. Creo que el resultado fue justo porque hicimos un partido inteligente, sabíamos por dónde nos iban a atacar, cómo defender y a la hora de tener nuestras oportunidades tratar de marcar como lo hicimos. Marcamos diferencia en ese sentido y estamos felices por el triunfo que tuvimos", aseguró.

Las aspiraciones de Alianza Lima

Asimismo, Gabriel Costa se refirió a los objetivos que tiene Alianza Lima, tanto a nivel local como a nivel internacional, pues el cuadro blanquiazul participará de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

"Tenemos equipo y hay que ir mejorando partido a partido. Hay cosas positivas y cosas por mejorar también. Tenemos un gran equipo, pero hay que preparar un montón de cosas y prepararse bien porque no va a ser fácil. Todos los partidos son difíciles y más para nosotros. Ayer vimos que todo va en contra para nosotros, pero tenemos que estar preparados, sabemos que tenemos un buen equipo. El deseo a fin de año es ser campeón, pero eso necesita una preparación, hay un camino largo para llegar a eso", finalizó.