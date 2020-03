Hinchas de Alianza Lima piden la continuidad de Pablo Bengoechea previo al clásico ante Universitario de Deportes. | Fuente: RPP Noticias

No quieren que se vaya. Hinchas de Alianza Lima realizaron banderazo en las afueras del hotel de concentración del equipo previo al clásico ante Universitario de Deportes y, entre los clásicos cánticos, pidieron la continuidad de Pablo Bengoechea.

Como se conoce, la situación del entrenador uruguayo es incierta en tanto a que no se sabe si continuará al mando del cuadro de La Victoria hasta fines de este año y es clave el resultado que obtendrá en el encuentro de hoy ante su clásico rival.

Entre lo que se oye, los aficionados 'íntimos' coreaban: "No se va, no se va, Pablo no se va", mientras el bus salía rumbo al estadio 'crema'.

El compromiso entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está programado para las 3:00 pm el estadio Monumental de Ate.