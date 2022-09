Jefferson Farfán y Waldir Sáenz en las instalaciones de Matute. | Fuente: Alianza Lima

La presencia de Jefferson Farfán en el próximo clásico del fútbol peruano ha generado la expectativa en la afición nacional. El delantero de Alianza Lima volvió a los entrenamientos con sus compañeros y no se descarta su inclusión en la lista de convocados para el enfrentamiento del domingo ante Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

Al respecto, Waldir Sáenz cree que Jefferson Farfán se encuentra en condiciones de jugar ante Universitario después de una etapa de recuperación tras una lesión a la rodilla.

"Yo no creo que Jefferson Farfán tenga problemas si reaparece en el clásico. Lo hizo ante Perú en un nivel muy alto cuando no tenía equipo. Salió de la lesión y lo pusieron ante Brasil y no tuvo problemas", señaló.

"Para el medio si reaparecer ahora no va a tener problemas. Si reaparece, él sabe por qué. Se ha preparado, se ha cuidado y ha fortalecido su lesión para poder estar", agregó a Gol Perú.

Waldir Sáenz está seguro de que Farfán podría ser clave si llega a jugar con Alianza. "Si está en los minutos que esté va a hacer las cosas bien. Dios quiera que le pueda salir todo bien y que saque algo del gorro para el bien de Alianza, y pueda darle un triunfo a Alianza Lima", sostuvo.

Farfán en Alianza Lima

Recordemos que Farfán regresó a Alianza Lima después de 17 años. En su segunda etapa, lleva 14 partidos y anotó 4 tantos. Su contrato culmina a fin de año.

No juega desde el 28 de noviembre del 2021, en el duelo de revancha entre Alianza y Sporting Cristal por los 'play off'.





Jefferson Farfán y Waldir Sáenz en una reunión de exjugadores de Alianza Lima. | Fuente: Instagram

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario chocarán en duelo vibrante el domingo 4 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en La Victoria.

Alianza Lima vs. Universitario: horarios del Clásico en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Argentina: 5;30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:30 p.m.

Japóm (Tokio): 05:30 a.m. (05/09)





