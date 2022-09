Jefferson Farfán sigue entrenando con sus compañeros en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima se encuentra ultimando detalles para enfrentar a Universitario de Deportes, en Matute, en duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Esta nueva edición del clásico del fútbol peruano cuenta con el detalle de una posible vuelta de Jefferson Farfán a las canchas de juego.



Farfán, que no juega desde el 28 de noviembre del 2021 por una lesión a la rodilla, ha vuelto a entrenar con sus compañeros en Alianza Lima. En esa línea, el exarquero blanquiazul Leao Butrón sobre la chance de la presencia de la 'Foquita' ante el cuadro crema.

"Yo asumo que si lo incluyen ha habido un entrenamiento previo que le permite estar 15 o 20 minutos, soñando como hincha aliancista que Alianza esté ganando el domingo, y que pueda terminar ganando y hacer lo que él quiere", señaló Butrón en el programa 'HDP de Homero Cristalli' vía YouTube.

"Pero no sé en qué condición está. No sé cuánto tiempo ha entrenado, he visto imágenes que todos han visto pero solo eso", agregó Leao que cree que Alianza Lima ganará por 3-1 el clásico.

Sobre la relación entre Farfán y el argentino Hernán Barcos, sostuvo: "Tengo entendido que se lleva bien con Barcos, yo creería que podría originarse un conflicto si no ha entrenado y de arranque lo ponen", culminó.



¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario?

Alianza Lima vs. Universitario chocarán en duelo vibrante el domingo 4 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en La Victoria.





Ciurlizza: "La hipótesis es que Farfán quiera jugar para anunciar su retiro"

Jefferson Farfán entrenó con Alianza Lima a pocos días del choque ante Universitario de Deportes, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

En esa línea, el exfutbolista del cuadro blanquiazul Marko Ciurlizza cree que Jefferson Farfán desea jugar contra Universitario para anunciar su retiro del fútbol.

"La hipótesis, conversando con algunos amigos, sería que Jefferson Farfán quiera jugar este partido para que luego anuncie su retiro. Jefferson, por lo que sé, no ha tocado balón, no ha jugado con los compañeros", señaló a Gol Perú.

El 'Tigre' Ciurlizza sabe qué es jugar en un clásico y la intensidad que se da cuando chocan Alianza Lima y Universitario. "No lo veo que entre por el tema de su rodilla, aparte los clásicos son partidos de mucha fricción, no sería el partido ideal para que reaparezca".





