Alianza Lima venció 1-2 Universitario en el Monumental por la fecha 5 de la Liga 1 | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima volvió a celebrar en el Estadio Monumental. Tal como sucedió en el último clásico del fútbol peruano en escenario crema, los blanquiazules derrotaron a Universitario de Deportes en condición de visitante. Este domingo, el equipo de Guillermo Salas se quedó con el triunfo por 1-2 en el marco de la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

El delantero colombiano Pablo Sabbag y Gabriel Costa convirtieron los goles de Alianza Lima, mientras que Luis Urruti puso el descuento para los cremas.

Tras el pitazo final del árbitro Augusto Menéndez, el plantel victoriano festejó sobre el campo del Monumental, pero las celebraciones también se trasladaron al vestuario. Los futbolistas de Alianza expresaron su alegría en redes sociales realizando ‘lives’ a través de sus cuentas de Instagram.

El club reflejó la felicidad de los blanquiazules en sus propias redes sociales, publicando una fotografía de todo el plantel. “¡Pa’ que respeten al bicampeón!”, señaló el mensaje. En la imagen se observó que Alianza colocó banderolas en su camarín y una gráfica en la que aparecen sus hinchas.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Pablo Sabbag, figura del Clásico

Pablo Sabbag concretó su segundo gol consecutivo con Alianza Lima. El delantero de 25 años el anotó a Sport Boys y volvió a celebrar cuando abrió la cuenta en el Clásico.

"Estoy muy contento, es inexplicable esta sensación. El clásico se tenía que quedar en casa y así fue. Ganamos porque metimos, la luchamos y la guerreamos. Vinimos por esto, por los tres puntos", contó a ‘GOLPERÚ’ tras el final del partido.

Sabbag fue una de las novedades de Alianza Lima en el planteamiento de Guillermo Salas. El futbolista reveló que había imaginado marcarle a Universitario en el clásico.

"Me lo imaginé todo el día de ayer y también hoy, gracias a Dios lo pude lograr. No me di cuenta de si me reclamaron o no el festejo, estaba muy emocionado", señaló.

Alianza Lima sumó su segunda victoria en la Liga 1 Betsson 2023 | Fuente: Liga 1

La autocrítica de Compagnucci

Universitario registró su segunda caída en la temporada y se queda con tres puntos en el certamen. El entrenador Carlos Compagnucci analizó el resultado frente a Alianza Lima, en el que consideró que su escuadra tuvo un buen rendimiento, pero lamentó el resultado final.

"Creo que hemos hecho un buen partido. El equipo apareció, no creo que haya un equipo que en los 90' sea dominador. En los tres partidos hemos sido más dominadores que dominados, creamos situaciones. Ahora, sí, perdimos dos partidos, y eso me quita autoridad. El perder me quita toda autoridad. Estoy conforme con lo previo, después le puedo errar un montón porque el fútbol es un juego", indicó.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.