Andrés Andrade ya piensa en Universitario tras derrota ante Boys: "Viene el clásico y tenemos que ganarlo"

Alianza Lima no tuvo una buena actuación en el Estadio Nacional y perdió 1-0 ante Sport Boys en el Torneo Clausura. Ese compromiso marcó la reaparición del volante colombiano Andrés Andrade, que tras recuperarse de una lesión a la rodilla volvió a jugar tras dos meses.

El exjugador de América de México señaló que el sorpresivo gol del cuadro rosado fue un golpe duro para su equipo. “Me queda la sensación de que el juego fue muy guerreado. Todo el partido fueron de duelos y duelos. En el primer tiempo no supimos contrarrestar al rival. Creo que cuando hacen el gol nos cuesta a nosotros”, manifestó.

Asimismo el 'Rifle' apuntó que tras el gol de Jesús Barcos, Alianza no tuvo ideas para replantear de buena forma de cara a la igualdad que nunca llegó. Dice que ahora en Matute ya se debe pensar en el clásico ante Universitario.

“Yo creo que el Clausura va a ser diferente. Saben como es el juego de nosotros. Debemos replantear, ver otras armas, o tener un plan B para este tipo de juegos. ¿Algún cambio? Eso le corresponde al cuerpo técnico. Viene el clásico y tenemos que ganarlo”, acotó en entrevista a Gol Perú.

La vuelta de Andrade a las canchas

“Gracias a Dios creo que regresé. Me siento bien en la cancha, sin molestas. Puedo sonar egoísta, pero regresé bien y me siento con confianza”, puntualizó Andrade que no jugaba desde el 16 de mayo en el triunfo de Alianza ante Municipal.

El jugador de 34 años estará listo para el enfrentamiento de Alianza ante la 'U', a desarrollarse el sábado 22 de julio en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones confirmadas del duelo

Alianza Lima: Ángelo Campos; Edison Chávez, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Jesús Castillo, Josepmir Ballón; Franco Zanelatto, Gabriel Costa, Jairo Concha y Hernán Barcos.

Sport Boys: Quispe, Milo, Benítez, Vásquez, Ramos, Ríos, Barco, Morales, Mero, Carranza y Contín.

