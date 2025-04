Un clásico de menos a más: las claves del empate entre Alianza Lima y Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se jugó un clásico más del fútbol peruano. Esta vez no fue el más vistoso, pero Alianza Lima y Universitario dieron emociones hasta el final del partido en el estadio Alejandro Villanueva.

Es cierto que Alianza Lima tuvo un hombre menos en la cancha de Matute, pero, pese a ello, los dirigidos por Néstor Gorosito abrieron la cuenta en casa. No fue hasta los segundos finales que Universitario de Deportes encontró el 1-1 final tan solo a dos minutos del término del cotejo gracias a un buen gol de José 'El Tunche' Rivera'.

Los cremas siguen en clara deuda por su versión de juego, una que ha decrecido considerablemente en el Universitario versión 2025 de Fabián Bustos. Así, ¿cómo es que se dieron las cosas en La Victoria en este empate entre los compadres? ¿Qué les faltó a ambos para ganar el clásico?

En Alianza Lima no se sintió la expulsión

Tan solo a los 16 minutos del primer tiempo, Pablo Lavandeira vio la tarjeta roja -luego de una revisión en el VAR del árbitro Daniel Ureta- por una 'plancha' sobre Jorge Murrugarra. El volante íntimo, más allá de los reclamos, se fue a las duchas.

Aunque tener un hombre de menos en el campo de juego no hizo que los cremas sean claramente superiores al cuadro del 'Pipo' Gorosito. La 'U', como bloque, en ningún momento avasalló a los locales e incluso Eryc Castillo, a punta de velocidad, llevó más que peligro al arco crema (fue un dolor de cabeza para César Inga, por ejemplo). Así, llegó el 1-0 con Kevin Quevedo.

La nueva volante en Universitario falló

Para lo que fue el clásico en Matute, el DT de Universitario tuvo una sorpresa en su oncena con la inclusión de Rodrigo Ureña como interior por derecha. Jairo Concha cumplió la misma función en izquierda, mientras que Murrugarra quedó cómo el encargado de la marca y recuperación de la pelota en el actual bicampeón del fútbol peruano.

La intención del entrenador merengue fue la de la tenencia de la pelota, pero la misma no pasó ni por los pies del chileno Ureña y menos de Concha. Este último se mostró impreciso por momentos y fue cambiado para los segundos 45 minutos. Se extrañó en demasía a Martín Pérez Guedes y hubo mejora cuando Horacio Calcaterra pisó el terreno de juego.

Empate que sabe a más para Universitario

Universitario de Deportes no pasa por un buen momento si es que hablamos de lo que muestra en las canchas. El equipo de Bustos no se encuentra y los automatismos no se dan más allá que sea un plantel que, en su mayoría, juega su tercera temporada de manera consecutiva.

Así, el gol del 'Tunche' Rivera sirve más en lo anímico en el monarca de la Liga1 para buscar su mejor versión lo más rápido posible, sobre todo porque el martes se le viene el reto de visitar a Independiente del Valle en Ecuador por la Copa Libertadores.

Alianza Lima, por su parte, no solo llega golpeado al cotejo contra Sao Paulo en Brasil por el empate crema, sino también porque ha perdido a Pablo Ceppelini por cuatro meses debido a una sanción de parte de Conmebol.

