Waldir Sáenz: "Alianza Lima es un equipo grande y no está para procesos". | Fuente: GLR

El último sábado Alianza Lima perdió por 1-2 ante Cienciano y fue su tercera derrota consecutiva. Sin duda, el presente del cuadro íntimo no es alentador, ya que se ubica en el puesto 12 con 22 puntos. Por su parte, Waldir Sáenz, ex futbolista y goleador histórico del equipo blanquiazul, dio sus impresiones respecto a la crisis de resultados:

"En Alianza Lima quieren sacar el chip del juego de Bengoechea y devolverle la forma de jugar de otros años. Pero para eso tiene que haber un proceso y Alianza es un equipo grande que no te va aceptar procesos. La hinchada no te va aceptar procesos, sobre todo en estos momentos en que se juegan partidos cada dos o tres días y necesitas ganar", indicó Sáenz en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a cómo evalúa el desempeño del cuadro íntimo desde que reinició la Liga 1, Sáenz precisó: "No le veo ninguna mejoría a Alianza, en nada. El equipo está perdiendo, anímicamente no está bien, el grupo no está bien en general y creo que le están dando responsabilidades a jugadores jóvenes que no debería ser".

Asimismo, fue se refirió al trabajo de Mario Salas a cargo del equipo: "Para lo que se está viendo creo que el técnico no está dando resultados. Cualquier hincha de Alianza Lima te va a decir que así como va está peleando la baja. Ya terminó la primera fase y la segunda son solo nueve partidos. Va a jugar con lo mismo que ha mostrado y no hay mejoría", afirmó.



"El profesor Salas hizo las cosas bien en Sporting Cristal, pero Cristal ya tiene una forma de jugar hace 10 o 12 años. Los técnicos que van a ese equipo es porque tienen el perfil de lo que juega Cristal y le ha ido bien. En Alianza Lima las cosas son diferentes", agregó Sáenz.