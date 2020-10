VAR en el fútbol peruano. | Fuente: AFP

El gerente de la Liga 1 Movistar, Víctor Villavicencio, compartió sus reflexiones sobre la Fase 2 que empezará el 23 de octubre. Además confirmó que no se utilizará el videoarbitraje (VAR) en los partidos de la final del 2020.

"No. Lo que analizamos este año debido a la pandemia era aplicarlo en la Copa Bicentenario, que se ha tenido que apalzarlo para el próximo año", señaló Villavicencio en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"Esperemos que el próximo año en el año del Bicentenario poder jugar la Copa y que en la final sea el 28 de julio se pueda utilizar el VAR en esa Copa. Todo depende de cómo va la situación", agregó.

Como se sabe, el VAR fue utlizado por primera vez en el fútbol peruano en la final del 2019 entre Alianza Lima y Binacional.

Asimismo, Villavicencio indicó que de momento no se programarán los domingos los partidos de la Fase 2 debido a las restricciones dictadas por el Gobierno en medio del coronavirus.. "Todavía no jugaremos domingos porque está restringido el transporte privado, , eso puede generar alguna complicación a los clubes y encargados de partidos. Por ahora no lo hemos contemplado", señaló.