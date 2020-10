Beto Da Silva en Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima.

Waldir Sáenz es palabra autorizada cuando se habla de Alianza Lima. El goleador histórico del cuadro blanquiazul lamentó el mal momento del equipo de sus amores y criticó al delantero Beto Da Silva.

"Las contrataciones no están a la altura de Alianza. No atinaron a las contrataciones por eso está como está. En el caso de Da Silva todos conocemos que tiene más lesiones que equipos", declaró en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

"El chico no juega mal, pero el chico tiene un problema que se lesiona a cada rato. Y eso cuando las cosas no van bien les molesta a la gente. Eso ya es tema de los dirigentes porque han hecho una evaluación antes de que llegue a Alianza", agregó.

Como se sabe, Beto Da Silva sufrió un desgarro en el muslo derecho ante San Martín y estará de baja al menos por tres semanas.

Sáenz también señaló que hasta ahora no ve mejora en Alianza Lima pese a la llegada del chileno Mario Salas. "Alianza Lima es un equipo grande que no te va a aceptar procesos, la hinchada no está para procesos. Sobre todo con este formato donde se juega cada dos días. Hasta ahora no se ve mejoría en nada"

Finalmente, Waldir destacó la labor del exentrenador Pablo Bengoechea. "Todo el mundo criticaba a Bengoechea, pero dio un título y dos subtítulos. Nos llevó a Libertadores tres años consecutivos. Él con su forma de trabajar, con su forma de jugar, hizo tres campañas de lo mejor en los últimos años".