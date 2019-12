Waldir Sáenz se retiró del fútbol con Walter Ormeño en el año 2013. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @MovistarDeporPe

Para Waldir Sáenz, la temporada de Alianza Lima este 2019 fue mucho mejor de lo que muchos piensan. En un evento hecho con miras a la realización del 'Día del Hincha Blanquiazul', el ídolo del elenco victoriano habló en rueda de prensa sobre la campaña del club durante el presente año y la calificó como espectacular.

"El año fue espectacular, estábamos a tres puntos de la 'U' y parecía que no llegaba. Sin embargo, sacó puntos importantes afuera, se hizo fuerte de local y llegó a la final. Que Alianza Lima no haya campeonado no significa que haya hecho una mala campaña, aunque no se logró el objetivo. Si me preguntan cuántos puntos sobre 10 le pongo al equipo, le doy diez", dijo.

Como se sabe, Alianza Lima quedó subcampeón de la Liga 1 Movistar 2019 tras ser derrotado en la final a manos de Binacional por 4-3 en el marcador global. Previamente, el plantel aliancista consiguió el título del Torneo Clausura de la mano de Pablo Bengoechea y superó a Sporting Cristal en las semifinales.

De todas formas, Alianza Lima obtuvo la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esa etapa, el cuadro 'grone' se verá las caras con Estudiantes de Mérida, Nacional de Uruguay y Racing de Avellaneda.