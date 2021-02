Walter Mazzantti: "Por ahora no hay contacto con Alianza Lima, pero sí me gustaría jugar ahí" | Fuente: Huachipato

Uno de los nombres que ha venido sonando para reforzar Alianza Lima y afrontar la Liga 2 es el de Walter Mazzantti, delantero argentino que actualmente milita en Huachipato de Chile.

Por su parte, el jugador de 24 años se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta íntima en la temporada 2021: "Yo me he enterado anoche a través de las redes sociales, pero he conversado con los dirigentes de Huachipato y no hay comunicación o contacto con Alianza Lima", descartó el futbolista en diálogo con diario El Comercio.

Sin embargo, precisó que, en caso de haber alguna oferta, estaría interesado en llegar al cuadro victoriano: "Por ahora no hay contacto, pero de hacerlo, sí me gustaría jugar en Alianza, dependerá de Huachipato si es que deciden prestarme. No tendría problemas en jugar en la segunda división de Perú, pues Alianza es un grande que ascenderá pronto", agregó.

Por su parte, Victoriano Cerda, vicepresidente del club chileno, también descartó interés de parte de Alianza Lima hasta el momento: "Nadie nos ha preguntado por Walter", indicó.

Hasta el momento, Alianza Lima ya hizo oficial las incorporaciones de José Manzaneda, Edhu Oliva, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos para afrontar la segunda división en el 2021.