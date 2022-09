Guillermo Salas, entrenador interino de Alianza Lima, fue expulsado ante Melgar. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima venció 2-0 a Melgar en partido pendiente de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Pablo Lavandeira y Hernán Barcos anotaron los goles dle cuadro blanquiazul que aún mantiene su ilusión de ganar el segundo torneo del 2022.

Wlmer Aguirre, que no llegó a entrar ante Melgar, sostuvo que "fue un partido muy complicado, sabíamos que iba a ser así, gracias a Dios encontramos rápido los dos goles, que nos mantuvo más tranquilos pero igual Melgar hizo un buen partido, descoordinaciones de ellos les costaron los goles pero el partido fue muy intenso y nosotros nos quedamos con el triunfo, que lo necesitábamos urgente para meternos arriba. La unión del grupo se reflejó el día de ayer".

Sobre cómo juega Alianza Lima con Guillermo Salas como entrenador interino, agregó: "Melgar es de los que mejor juega en el torneo local y sabíamos que teníamos que asfixiarlo, no esperábamos los goles tan temprano pero era la idea de 'Chicho'. Estamos contentos con eso, vamos entendiendo lo que 'Chicho' quiere. Si jugamos en casa con ese ritmo, podemos llevarnos siempre un resultado favorable".

El atacante de 39 años dijo que Alianza con Salas busca ser más intenso. "Todo técnico tiene su diferente forma de jugar, 'Chicho' tiene la propia y hoy en día tratamos de hacer lo que él quiere, que el equipo sea intenso y hemos podido entender rápidamente la idea de él. Sí podría decir que hay un cambio por la idea de juego que tiene el 'Chicho'", señaló a Radio Ovación.

Aguirre espera anotar en el Alianza de Salas

"No sé qué es lo que tenga pensado 'Chicho' pero si me toca estar voy a hacer lo mejor las cosas, siempre me preparo para eso. Si me dan la oportunidad hay que aprovecharla al máximo, ojalá pueda jugar y hacer gol", culminó.





Pablo Lavandeira: "La figura del partido fue la gente que llenó Matute"

Alianza Lima venció por 2-0 a FBC Melgar por la fecha 6 postergada del Torneo Clausura en el estadio Alejandro Villanueva con goles de Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Por su parte, el atacante uruguayo se refirió a esta importante victoria que los mantiene en la lucha por el campeonato.

"Fue un partido duro, ante un gran rival, hicimos el partido que teníamos que hacer pero la figura es la gente, fue impresionante, no veníamos bien, la gente tuvo fe en nosotros y hoy ganó el equipo grande", indicó Lavandeira en diálogo con GOL Perú.

Por otro lado, el atacante uruguayo agregó: "Encontramos los goles en los primeros minutos, después supimos manejar el partido. Los goles tempraneros nos dio la tranquilidad para manejar algunos tiempos y eso fue fundamental, nos vamos felices por la victoria sabiendo que seguimos en camino".