Wilmer Aguirre | Fuente: Alianza Lima

El último viernes, Alianza Lima oficializó que Wilmer Aguirre no continuará en el equipo el próximo año. Por su parte, el delantero peruano de 39 años, escribió una emotiva catta de despedida para el club con el que salió seis veces campeón.

"El año 2021 volví al club en su momento más duro, la verdad, me sentí el hombre más feliz de la tierra por el solo hecho de volver a mi casa lo cual era lo que he querido siempre. Porque Alianza es mi vida. Es mi historia. Con mis compañeros salimos adelante estos dos últimos años y fuimos bicampeones", escribió Aguirre.

Asimismo, el 'Zorrito' agregó: "Me considero un afortunado porque estuve en esta etapa del club que se inundó de alegría por el bicampeonato. Pero ahora toca decir adiós. No voy a seguir en el club pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco".

Finalmente, el delantero escribió: "Gracias Alianza por haber cumplido muchos de mi sueños y logros obtenidos defiendo tus colores. Gracias al hincha blanquiazul por su apoyo y su cariño, por siempre hacerme sentir un hincha mas que los representaba desde cancha. Gracias a cada uno de mis compañeros que sin su aporte no hubiera sido posible lograr el título".

"Gracias a todo el personal del club cocineros, utileros... por todo ese cariño brindado a mi persona. Siempre los llevaré en mi corazón y de donde me toque estar siempre alentaré, muchos éxitos a los que se quedan. Vamos Amor de mi vida por el Tricampeonato 'Arriba Alianza", agregó.

La historia entre Alianza Lima y Wilmer Aguirre

El delantero debutó con Alianza Lima en el 2021 y en su primer año logra su primer campeonato nacional. En el 2023 y 2004 consigue su primer bicampeonato en su carrera profesional, y en 2006 vuelve a ganar el título con el equipo de La Victoria.

En 2010 tuvo una destacada actuación con los 'initmos' en Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. Migró a México, pero volvió a Alianza Lima en el 2013, sin embargo, no hizo muchos goles, pero ganó el Torneo del Inca en 2014. Tras su salida estuvo jugando en diferentes equipos.

Finalmente regresó en el 2021 y 2022 para conseguir el segundo bicampeonato de su carrera.