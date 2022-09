Wilmer Aguirre | Fuente: Alianza Lima

El último lunes Alianza Lima venció por 5-0 a San Martín con doblete de Wilmer Aguirre y goles de Aldair Rodríguez, Pablo Lavandeira y Jairo Concha. Por su parte, el 'Zorrito' Aguirre se refirió a la actualidad del club blanquiazul.

"Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no. No tengo dudas, yo todavía no pienso en el retiro y sería lindo buscar otro título. Estamos hoy en día enfocados en jugar una final y, momentáneamente, nos sentimos punteros, hay que seguir así. El grupo está bien y muy unido", indicó Aguirre en Willax Deportes.

Asimismo, el 'Zorrito' fue consultado sobre la continuidad de Guillermo Salas como entrenador del conjunto íntimo: "Sabemos que ‘Chicho’ está haciendo las cosas bien. Está preparado para esto y ya lo demostró en el 2020".

Agenda íntima

Fecha 14: UCV (V)

Día: Martes 04/10

Hora: 8:00 pm.

Estadio: Mansiche

Fecha 15: Deportivo Municipal (L)

Día: Sábado 08/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva



Fecha 16: Cienciano (V)

Día: Domingo 16/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Fecha 17: Binacional (L)

Día: Miércoles 19/10

Hora: 7:30 pm.

Estadio: Alejandro Villanueva

Fecha 18: Ayacucho FC (V)

Día: Sábado 22/10

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Ciudad de Cumaná



Fecha 19: ADT (L)

Programación por definir