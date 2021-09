Yordi Vílchez | Fuente: Alianza Lima

Aiianza Lima se mantiene como puntero absoluto de la Fase 2 con 27 puntos y uno de los jugadores que se ganó el titularato en el once a lo largo del año fue Yordi Vílchez, stopper por derecha en la línea de tres habitual del entrenador Carlos Bustos.

"Costó ser titular porque la competencia es dura. Cuando me tocó me salieron las cosas bien y la defensa, en general, creo que viene bien y no se puede tropezar", sostuvo Vílchez en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a lo colectivo, Vílchez habló de sus expectativas hacia fines de año: "Es un sueño de cualquiera en este momento salir campeón con Alianza Lima. Ahora también estamos con la ilusión de que si se da la final se pudiera jugar con gente".

Como se recuerda, Vílchez firmó por Alianza Lima cuando el equipo oficialmente pertenecía a la Liga 2 previo a su rectificación en primera división. En tanto a esta decisión, el jugador agregó: "Alianza Lima estando en Liga 2 era un proyecto que iba a empezar luego y me venía perfecto con los tiempos sobre mi lesión porque tuve rotura de ligamentos. Luego con lo que pasó tuve que esperar y creo que se viene dando bien. Fue la mejor decisión de mi vida".

