Sebastián Britos sobre Carlos Zambrano: "Lo que hizo estuvo mal, fue desleal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la última semana del mes de julio, Universitario derrotó 2-1 a Alianza Lima en una remontada que se dio por la Liga1 en el Estadio Monumental. Allí, tuvieron protagonismo Carlos Zambrano y Sebastián Britos.

Sucede que a poco del final del partido, cuando los cremas ya le habían dado vuelta al marcador, Carlos Zambrano chocó con Sebastián Britos en un tiro libre y el portero de Universitario de Deportes terminó lesionado. Ahora, meses después y con el bicampeonato alcanzado, el guardameta uruguayo de la 'U' se pronunció por la jugada en mención.

"No lo quería tampoco, no lo necesitaba (disculpas). Fue algo que sucedió y no me gustó porque la imagen no parece lo que fue. Parece que vino y me chocó nomás, pero no fue así. Lo vi de frente", le dijo Britos a L1 Max.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

La polémica entre Sebastián Britos y Carlos Zambrano

Esta fue la acción de Zambrano que lesionó al portero Britos. | Fuente: Gol Perú

Posteriormente, el arquero charrúa criticó duramente la actuación del popular 'León' en lo que fue la recta final del cotejo en el distrito de Ate.

"Obvio que le dije algo. Se lo dije en la cara. Que lo que hizo estuvo mal, yo no lo haría y menos con un colega y si estoy impotente (por el resultado en contra), bueno me la agarro conmigo, no con el colega. Lo que hizo no se hace. Le acepté las disculpas. Fue desleal", remarcó el portero del actual campeón de la liga peruana.

Por último, el jugador de Universitario dio cuenta que no sintió como sinceras las disculpas de parte de Carlos Zambrano, internacional con la Selección Peruana.

"Lo que pasa es que ya es reiterativo. Qué sé si se disculpa de corazón si lo sigue repitiendo. Es la clase de persona que soy yo y la clase de persona que es él. Yo no salí a decir 'me lesiono, me vino a pegar'. Afronté mi lesión como un hombre y la encaré", afirmó el exLiverpool FC.

La actualidad de Britos en Universitario

Sebastián Britos continuará por toda la temporada 2025 de la Liga1 bajo los palos en la tienda de Universitario de Deportes con Fabián Bustos en la dirección técnica.

"Sigamos escribiendo la historia del más campeón del Perú. ¡Unidos para lograr nuevos objetivos!", señala la publicación del club crema en sus redes sociales oficiales.

NUESTROS PODCAST

¿Qué relación existe entre el exceso de azúcar y 7 enfermedades al corazón?

El doctor Elmer Huerta nos explica la relación entre el exceso de azúcar y 7 enfermedades al corazón.