André Carrillo aseguró que no tuvo contactos con Alianza Lima antes de firmar por Corinthians: “No hablé con nadie”

El atacante peruano André Carrillo salió al frente de los rumores que lo vincularon con Alianza Lima, tras su desvinculación con el Al-Qadisiyah, de la liga saudí, en septiembre pasado.

Según la ‘Culebra’, no tuvo contacto alguno con la directiva blanquiazul, antes de firmar por el Corinthians, su actual club.

“La verdad es que no tuve contacto con nadie del club (Alianza Lima), la verdad es que se habló mucho, pero yo, con alguien directamente del club, no hablé absolutamente con nadie. Podría haber sido una hipótesis para mí el poder haber llegado a Alianza, pero no. Con absolutamente nadie hablé, por eso, nada con alianza”, dijo en entrevista al programa de YouTube En Carne Propia.

El exmundialista dijo tener mucho cariño por el cuadro blanquiazul, pero “hoy por hoy, estoy muy contento aquí, de haber llegado a un club gigante como Corinthians”.

“(Alianza Lima) es un club donde yo empecé mi carrera, donde debuté, donde hice mis primeros pasos antes de salir a Europa. Es un club al que le tengo mucho cariño, pero eso (un posible regreso) ya se verá en el futuro”, apuntó.



Sobre la Selección Peruana

En otro momento, André Carrillo dijo que no ha cerrado las puertas a la Selección Peruana, luego de que no fuera llamado en las últimas convocatorias para disputar los partidos de las Eliminatorias.

“Conversé en esta última convocatoria (con el seleccionar Jorge Fossati), siempre he tenido contacto. He tenido una buena relación con el míster. Por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales”, indicó.

“A lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar, preparándome en el club para que, cuando me toque, esté al cien por ciento”, sentenció.