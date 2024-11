André Carrillo reveló charla con Jorge Fossati y el por qué no fue convocado para partidos ante Chile y Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo es una de las grandes ausencias de la Selección Peruana para enfrentar a Chile y Argentina por las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. La 'Culebra' se pronunció sobre su no convocatoria por una decisión de final de Jorge Fossati.

"He estado acompañando a la selección siempre, he sufrido a lo lejos viendo al equipo sufrir dentro del campo. Me hubiese gustado estar presente, pero es parte del fútbol, es parte de la decisiones del entrenador", señaló.

"Hoy por hoy tenemos que apoyar a la selección porque no es una situación fácil para nosotros y para todos los jugadores. Somos conscientes que trabajando y estando unidos, respetando la idea del entrenador, vamos a conseguir buenos resultados más adelante", agregó en entrevista al programa en YouTube 'En Carne propia'.

¿Conversó con Jorge Fossati?

El jugador de Corinthians de Brasil reveló que charló con el seleccionador de Perú respecto a la última convocatoria para los partidos contra Chile y Argentina. Destacó que tiene una buena relación con el DT de 73 años.

"Conversé en esta última convocatoria, siempre he tenido contacto. He tenido una buena relación con el míster. Por algún u otro tema no he sido convocado, temas personales. A lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar, preparandome en el club para que cuando me toque esté al 100 por ciento", culminó Carrillo, que será un hincha más cuando la bicolor enfrente a Chile este viernes.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile por la fecha 11 de Eliminatorias 2026?

El partido está programado para el viernes 15 de noviembre. El compromiso se disputará en el estadio Monumental, luego que el Gobierno no dio las garantías al Estadio Nacional, 'Casa de Selección'.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por las Eliminatorias 2026 en Sudamérica?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m. En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a la 8:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a la 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 10:30 p.m.