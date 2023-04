Ángel Comizzo | Fuente: Deportivo Municipal

Este viernes Deportivo Municipal empató por 1-1 ante Sporting Cristal en el estadio Iván Elías Moreno y, por su parte, Ángel Comizzo, entrenador del conjunto 'edil', conversó en conferencia de prensa y, más allá del resultado ante los 'celestes', también se refirió a las declaraciones recientes de Piero Quispe respecto al tiempo en que fue dirigido por él en Universitario de Deportes.

"Lo lamento por Piero. Lo lamento mucho por él. Christian (Flores) dormía con Piero, habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a Ruidíaz, a Antonio Gonzáles, Guastavino, Olascuaga, Christofer Gonzáles y otros más que me ha tocado dirigir. Sería bueno que ustedes levanten opiniones y notas de jugadores que han pasado por mis manos para que vean cómo me manejo yo, cómo soy. Eso sería bueno", indicó Comizzo en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador argentino agregó: "Me han lastimado en lo profesional, tengo familia. Las difamaciones no son baratas, cuestan caras. Veremos cómo va a seguir esto. Lo lamento por él, me da pena".

Declaraciones de Piero Quispe

Como se recuerda, Piero Quispe indicó que Ángel Comizzo lo hizo vivir nueve meses en Campo Mar. Según él, el DT argentino fue la persona que pidió que él y nueve jugadores más vivan en el lugar de entrenamiento de la 'U' durante la pandemia.

"Te sentías mal, porque te bajoneabas porque te sentías menos que ellos (los grandes). A mí no me gustaría que un chico de una categoría menor que yo, porque es feo, es incómodo, no ves a tu familia. Justo en ese tiempo no me hacía jugar y me sentía mal. Siempre la llamaba a mi mamá, casi llorando, porque quería el amor de ellos porque estaba solo con un amigo", indicó Quispe en Cojo y Manco.

"A él le gustaba que los chicos se queden en Campo Mar. Es más yo hablé con mi representante y le dije que me quería ir de la 'U' porque me sentía mal", agregó el actual volante de Universitario.