Ángel Comizzo apuntó contra el árbitro Kevin Ortega: "No nos cobró dos penales muy evidentes"

Raúl Ruidíaz era la gran atracción del partido entre Alianza Universidad y Atlético Grau en Huánuco por la novena fecha del Torneo Apertura. Aunque la ‘Pulga’ buscó sus oportunidades, el marcador fue de 0-0. En la visita, no obstante, no quedaron conformes con el resultado y se señaló directamente al árbitro Kevin Ortega.

El entrenador Ángel Comizzo expresó su malestar con el desempeño del juez FIFA, indicando que no sancionaron “dos penales evidentes” a favor de Atlético Grau.

“Yo creo que no hay polémica en la jugada. Fueron dos errores muy graves del árbitro, que no convalidó lo que todos vimos. El único que no vio ninguna de las dos jugadas de penal fue él. No sé el criterio que adoptó. Pero todo el mundo ha visto lo que pasó. Fue todo muy evidente”, declaró Comizzo desde el Aeropuerto Jorge Chávez.

Comizzo molesto con el arbitraje

La acción más controversial del partido se produjo sobre los 64’. Tras un tiro de esquina, el balón impactó en la mano del futbolista Omar Vásquez de Alianza Universidad. Kevin Ortega acudió al VAR a revisar la jugada y consideró que no existió la infracción para cobrarse el penal.

“Realmente debo decir que nos sentimos perjudicados, porque nosotros preparamos un gran partido, hicimos un gran partido ante un gran rival. Nos arruinó todo el trabajo de la semana. Tomó las decisiones equivocadas, las decisiones erróneas. Fueron dos penales muy evidentes”, dijo el argentino.

Para Ángel Comizzo, las decisiones arbitrales han perjudicado a Atlético Grau desde la temporada anterior.

“Todo lo que digo es que el año pasado pasaban cosas raras con este equipo. O no nos cobraban penales, que fueron evidentes penales. Y ahora este año, muy temprano, están empezando a aparecer cosas raras”, resaltó.

Ruidíaz, el jale de Atlético Grau

Raúl Ruidíaz debutó con el cuadro de Piura jugando todo el encuentro frente a Alianza Universidad. La ‘Pulga’ intentó con un disparo de tiro libre que pasó cerca de la portería. Antes del descanso, logró asistir a Bandiera para que este convierta, sin embargo, la acción fue anulada por posición adelantada.

“No voy a descubrir a Raúl, a su calidad de jugador. Es lógico y normal que le iba a costar los primeros partidos. De todas maneras, prácticamente hoy no se notó. Lo hizo bien”, consideró Ángel Comizzo.

Asimismo, se refirió a una posible marcha en el futuro de Ruidíaz a Universitario. “Recién llegó, déjenlo tranquilo. Está conociendo a sus compañeros. Es un lugar donde él se va a sentir protegido. Llegó al lugar donde él quiere y eso a nosotros nos pone muy feliz”, finalizó.