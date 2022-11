Arley Rodríguez celebrando su gol con Alianza Lima | Fuente: Instagram Arley Rodríguez

Arley Rodríguez afirma haber pasado por momentos complicados en el año, cuando sentía que su esfuerzo en Alianza Lima no era recompensado en el once inicial. El colombiano pudo irse a mitad de temporada, pero decidió continuar y siendo importante para obtener la Liga 1.

“El no tirar la toalla a medio año fue fundamental, mi familia siempre me ayudó a tomar la mejor decisión. Se habló y se especuló mucho, pero al final terminé quedándome. Y, si lo hice, fue para esto: para lograr otro campeonato con Alianza Lima”, declaró el colombiano en entrevista con RPP Deportes.





‘Chicho’ Salas y Arley Rodríguez

Después de perder contra Universitario y empatar ante Cantolao, Carlos Bustos fue cesado del cargo y Guillermo Salas asumió el primer equipo. Con 'Chicho' al mando, Arley Rodríguez pasó a ser parte del cuadro titular en Alianza Lima.

‘Chicho’ fue fundamental. Supo darle lo que necesitaba a cada jugador en el momento exacto, para que tuviera esa confianza y se sintiera importante. Para mí, Salas fue un técnico que estaba preparado cuando le tocó, no le sorprendió y logró lo que logró”, añadió.

Arley Rodríguez en los entrenamientos 'blanquiazules' | Fuente: Instagram Arley Rodríguez

Planificando la final

Con su amarilla en la última fecha del Clausura, Arley Rodríguez sabía que se perdería la primera final de la Liga 1 por acumulación. Esto le permitió prepararse con miras a la finalísima y, desde lo físico, sacarle ventaja a un Melgar que venía de jugar dos semifinales previas.

“Yo sabía que mi partido era la final-vuelta. Los de Melgar podían estar cansados y yo iba a estar un poco más entero, tenía que dar el 200%. Era mi final, era mi oportunidad y pienso que la aproveché de la mejor manera, porque se logró el objetivo”.

Arley Rodríguez posando con el título 2022 | Fuente: Twitter Liga 1

¿Arley Rodríguez se quedará en Alianza Lima?

“La renovación no depende de mí, pero -si me preguntan- yo me quiero quedar. Cualquier jugador quisiera llegar y quedarse en Alianza Lima”, afirmó el atacante que antes de llegar a La Victoria formó parte de Mannucci.

“Yo estaré tranquilo disfrutando del bicampeonato y, si llega la llamada, es porque Dios lo quiso así. Si no llega, es porque salí por la puerta grande de un hermoso club como este y eso siempre va a ser importante”, finalizó.

Arley Rodríguez posando con la bandera de Alianza Lima | Fuente: Twitter Alianza Lima





