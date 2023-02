Atlético Grau vs. ADT: ¿dónde ver el partido por la Liga 1 Betsson? | Fuente: RPP

Atlético Grau vs. ADT VIVO: se enfrentan este domingo 19 de febrero en el estadio Municipal de Bernal, en Piura. El partido corresponde a la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Liga 1 MAX en TV y vía streaming por Liga 1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Atlético Grau cerró el 2022 luchando por Clausura, algo que pretende replicar y sostener en la actual temporada con Daniel Ahmed en el banquillo. El ‘Patrimonio’ mantuvo a parte importante de su plantilla y ha tenido un inicio auspicioso en la Liga 1.

Tras el partido que ganó por ‘walkover’ por la no presentación de Melgar en Piura, los ‘albos’ se trasladaron hasta Arequipa para enfrentar a Binacional en la altura. La gran figura de aquel cotejo fue el atacante argentino Neri Bandiera, quien firmó un ‘hat-trick’ para los primeros puntos actuando fuera de casa.

Ahora tendrá la posibilidad de mostrarse por primera ocasión con su público. No obstante, Daniel Ahmed está obligado a tocar su once, pues el zaguero Daniel Franco fue expulsado y todo indica que Fabio Rojas entrará al once. Además, la duda también pasa por el arco, pues Raúl Fernández se lesionó.

Atlético Grau vs. ADT: horarios en el mundo

Perú: 1:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

Bolivia: 2:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Argentina: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Brasil: 3:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 1:00 p.m.

Grau cuenta con puntaje perfecto en el Torneo Apertura, algo totalmente distinto a su rival, ADT, que no registra unidades. Al elenco de Tarma le tocó descansar en la jornada de estreno y en su primer partido, con Deportivo Garcilaso en Junín, cayeron por 1-2.

El equipo de Franco Navarro se caracterizó por ser un duro oponente en 2022 jugando fuera de casa, algo que pretenderá replicar en eta campaña. Jugadores claves en ADT son Armando Alfageme, Víctor Perlaza y el zaguero Gonzalo Rizzo, que anotó un golazo de tiro libre frente a Garcilaso.

¿Dónde ver el Atlético Grau ante ADT vía TV?

El encuentro será transmitido por Liga1 Max, canal que se emite por la señal de DirecTV (D Sports).

Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor. En tanto, DirecTV Go es el servicio para que se pueda ver la señal de transmisión desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o incluso una SmarTV.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué es el Síndrome del Corazón Roto?

¿Se puede romper un corazón? La respuesta que dan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) es que sí. La expresión no es una leyenda; puede ocurrir y es importante saber de qué se trata para poder consultar a tiempo o ayudar a quien presenta estos síntomas.