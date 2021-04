Bernardo Cuesta se convirtió en el goleador histórico del Melgar con 124 tantos. | Fuente: FBC Melgar

Bernardo Cuesta se convirtió en el goleador histórico del Melgar al anotar un doblete en la victoria del cuadro rojinegro por 2-0 ante Aucas por el grupo ‘D’ de la Copa Sudamericana. Tras el partido, el atacante argentino se refirió a la importante marca conseguida.

“Es una felicidad muy grande y gratificante a nivel personal por lo que a uno le toca vivir. Romper el récord en una noche inolvidable y lograr los tres puntos en la Copa Sudamericana es algo muy valioso”, indicó Cuesta en Radio Unión.

"Los partidos internacionales son de alta intensidad. Tenemos un grupo muy competitivo mentalmente y a muchos chicos jóvenes a los que hay que guiar para acoplarlos a la Primera División. Estamos muy unidos”, agregó.

El delantero rosarino agradeció el cariño de la hinchada rojinegro y también se refirió a una posible nacionalización.

“Siempre quise volver a Melgar más allá de otras ofertas. Acá me siento feliz con la familia. Sí me nacionalizaría, es un país que me ha dado mucho y al cual aprecio mucho, pero por la edad está difícil ahora", complementó.

En el duelo ante Aucas por Copa Sudamericana, se convirtió en el goleador histórico del club arequipeño con 124 goles, superando el récord de Genaro Neyra que tenia de 123 tantos.

Luego de su participación internacional, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Binacional por la fecha 6 del grupo ‘B’ en la Liga1. El encuentro esta programado para el sábado 1 de mayo a las 3:00 pm en el estadio Iván Elías Moreno.

