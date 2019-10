Óscar Vílchez llegó a Alianza Universidad de Huánuco a inicios de año. | Fuente: DeChalaca

Alianza Universidad dio la sorpresa en el comienzo de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar al golear por 7-0 a Binacional en Juliaca. Después de finalizar el primer tiempo sin anotaciones, los dirigidos por Roberto Mosquera pasaron por encima del elenco huanuqueño como una aplanadora y fueron protagonistas de una de las victorias más abultadas en lo que va del certamen.

Después del encuentro, Alianza Universidad fue punto de críticas en las redes sociales pero Óscar Vílchez aclaró lo ocurrido en la cancha. A través de sus redes sociales, 'Neka' dio a conocer que jugaron en una contexto geográfico muy difícil, a tal punto de calificarlo como inhumano.

"Yo sé que a muchos no les interesa porque se mueven otros intereses, pero no se olviden que somos seres humanos. Hemos jugado a casi 4 mil metros de altura con una lluvia terrible y a cuatro grados. Si no es inhumano, díganme por favor qué es", dijo.

En este partido, Óscar Vílchez fue titular en Alianza Universidad y dejó el terreno de juego al minuto 66 para darle ingreso al delantero Joyce Conde. Con este resultado, el plantel dirigido por Ronny Revollar acumuló cuatro duelos consecutivos sin ganar fuera de casa.