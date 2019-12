Roberto Mosquera asumió la dirección técnica de Binacional en el mes de septiembre. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Roberto Mosquera no se quedó callado ante lo dicho por César Torres previo a la final de vuelta entre Alianza Lima y Binacional. El directivo íntimo había hecho un comentario irónico sobre la derrota que sufrió por 8-0 a manos de River Plate tras vencerlo 3-0 en la ida y el estratega del 'Poderoso del Sur' reveló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que le pidieron que le responda.

"Me han dicho que le conteste al directivo de Alianza Lima, pero no lo voy a hacer porque no está a mi altura moral. En vez de decir eso, tiene que decir que le gané 6-2 a Peñarol y eliminé a Atlético Mineiro, un equipo de 72 millones de dólares, en el Mineirao con un Wilstermann pequeñísimo. Dice que me metieron ocho goles, pero no el contexto. Cuando suba a mi altura moral recién le contestaré", dijo.

Por otro lado, Roberto Mosquera se tomó un tiempo para recordar el fallecimiento de Juan Pablo Vergara y dio una reflexión al respecto. El entrenador de Binacional lamentó que su muerte se haya tenido que dar en esta etapa de su vida y no descartó, incluso, que haya terminado siendo un mejor técnico que él.

"En esta ocasión, él tenía como 30-40 años más para vivir. No sé si habría sido mejor entrenador que yo o si se ponía a estudiar; además, tenía a un niño en brazos. Ahora, su joven esposa tiene que someterse públicamente a un escrutinio y caminar por la vida como la viuda. Es duro y hay algunos que trafican con esto", sentenció.