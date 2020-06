Reimond Manco: "Estoy buscando mi desvinculación de Binacional, estoy cansado de pelear". | Fuente: Binacional

Este martes el plantel de Binacional brindó una conferencia de prensa vía Zoom para refirise al mal momento que lleva pasando con la dirigencia del club, ya que no han recibido ningún tipo de comunicación de parte de ella.

Entre ellos, Reimond Manco, atacante del equipo, criticó duramente que los representantes del club no se hayan manifestado respecto al próximo reinicio de la Liga 1 y el plantel no tenga claro qué tiene que hacer ni dónde o cómo entrenar.

"Estoy buscando mi desvinculación. De verdad estoy cansado de pelear. Estas cosas son desgastantes. Pero si no nos ponemos fuertes, nos van a comer la cabeza. No estamos reclamando algo que no venga al caso, todo está dentro del marco de la ley. Digo que me quiero desvincular porque estoy harto de pelear con esa gente", sostuvo Manco en referencia a la dirigencia.

Como se conoce, el presidente de Binacional dispuso que se le aplique al plantel la suspensión perfecta de labores, cuestión que el plantel no ve con buenos ojos porque, en sus palabras, se trató de una "imposición" y no una "negociación".

"Tengo comunicación con otros jugadores, de otros clubes, y veo que ellos entrenan al menos con trabajo remoto. Nosotros no tenemos nada de eso. Veo que otros equipos van a llegar bien, diría que si ellos llegan con 10 puntos, nosotros llegaríamos con 5, porque no hay un trabajo en conjunto con el comando técnico", agregó Manco.