Reimond Manco llegó a Binacional en el 2020 | Fuente: Binacional

La paralización del fútbol peruano llevó a los clubes de la Liga 1 a tomar medidas frente a la situación económica en la que se encuentran, como Binacional, donde los jugadores revelaron que la directiva decidió aplicar la suspensión perfecta de labores. El argumento, respondería a que no se llegó a un acuerdo de negociación, hecho que generó la molestia del mediocampista Reimond Manco.

“No estamos en un club que no tenga dinero, que no pueda llegar a un acuerdo. Ellos primero nos mandaron a suspensión perfecta. Después, el presidente (Juan Carlos Aquino) nos hace un ‘corralito’ para decirnos que él quiere negociar y nosotros no. Cómo vas a negociar con alguien que te debe medio sueldo y te quiere desconocer una parte de tu sueldo desglosado”, señaló Manco en entrevista con Radio Capital.

Según Reimond Manco, los integrantes de Binacional estaban dispuestos a negociar la reducción de sus sueldos, pero exigían el pago pendiente de un porcentaje de sus salarios.

“El tipo en ningún momento ha querido negociar. Primero el 70%, después el 60%, lo último era para pagarnos el 50% para antes que empiece el campeonato. Esa llamada no era para negociar, era para que el `residente nos explicara la situación del club y por qué nos había mandado a suspensión perfecta. Nos sorprendimos todos porque parecía que nos estaba grabando la llamada porque empezó diciendo ‘yo quiero negociar ustedes, no quieren negociar’”, afirmó el jugador.

“Yo tengo 14 años jugando al fútbol profesional y con personas así me encuentro casi todos los años. No me va a venir a mí a meterme el dedo a la boca. Por eso, le dije ‘presidente, acá nadie le está diciendo que no queremos negociar, acá todo el mundo le está diciendo que queremos ayudar al club. Pero no puedes negociar sobre una deuda, nos debes el 50% del mes de vacaciones que nos ha mandado y nos mandaste un mes de vacaciones obligadas. Primero páganos y de ahí negociamos todo lo que tú quieres’”, remarcó Reimond Manco.