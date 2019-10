Andy Polar formó parte de la Selección Peruana Sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: GolPerú

Andy Polar se ha ido acercando en las últimas fechas del Torneo Clausura a su versión de los primeros meses del año donde era visto como uno de los mejores futbolistas de la Liga 1 Movistar. Después de asistir a Donald Millán para que anote el 1-0 al minuto 8, el puntero de Binacional se puso presente en el marcador a los '20 en el duelo frente al Carlos A. Mannucci con un golazo de media distancia.

Luego de recibir un pase de Joaquín Astorga cerca a la banda derecha, Andy Polar se encontró en una buena posición para rematar y su patada no pudo ser atajada por Sebastián Rojas. El futbolista nacido en Arequipa tuvo mucho tiempo para tirar, considerando que ningún jugador del Carlos A. Mannucci fue a obstruirlo.

El guardameta del Carlos A. Mannucci solo atinó a arrodillarse ante el tiro bien colocado de Andy Polar. Así, el mediocampista de 22 años llegó a los seis tantos con Binacional en la Liga 1 Movistar y es el tercer máximo anotador del equipo, quedando detrás de Aldair Rodríguez (8) y el colombiano Donald Millán (21).

A pesar de su buen momento, Andy Polar no fue considerado por Nolberto Solano para los amistosos de la Selección Peruana Sub 23 ante Colombia en la próxima fecha FIFA. El jugador de Binacional fue convocado para Lima 2019, pero no tuvo una actuación destacada.