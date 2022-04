Wilmar Valencia | Fuente: Binacional

Este sábado Binacional venció por 3-1 a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao y, por su parte, Wilmar Valencia, entrenador del 'Poderoso del Sur', habló del buen momento del equipo al encontrarse punteros en la tabla de posiciones.

"No hacer pretemporada y comenzar último los trabajos fue difícil. Pero este plantel me da tranquilidad y estamos convencidos que seguiremos compitiendo bien en este torneo. Hay algo que quiero aclarar, porque es algo que me duele, se habla mucho de la altura de Juliaca pero no del buen plantel que tenemos", sostuvo Wilmar Valencia en conferencia de prensa.

Asimismo, el técnico peruano agregó: "Hemos sumado 9 puntos importantes. Hemos ganado en Ayacucho, en San Marcos ante San Martín y hoy a Boys con unas condiciones de clima duras. Por todos lo que dan los jugadores el más feliz soy yo. Así que mientras no termine el Municipal-Sullana le tomaremos foto a la tabla estando primeros".

Por último, Valencia sostuvo: "Hemos comenzado muy bien, hay mucha gente que se sorprende por la situación en la que nos encontramos. Solo nos queda seguir con humildad, con los pies sobre la tierra y trabajar como lo hemos venido haciendo. Mañana volveremos a centrarnos en el próximo duelo".