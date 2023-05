Bryan Reyna: "Los árbitros se están confundiendo y es tema de ellos, nosotros solo jugamos"

La última victoria de Alianza Lima por 2-1 frente a Deportivo Municipal ha generado mucha polémica porque el gol del triunfo estuvo claramente en fuera de juego. Esto ha generado muchas críticas hacia los árbitros quienes han tenido muchos errores en las últimas fechas. Bryan Reyna le restó importancia a esto y considera que los blanquiazules lograron una gran victoria.

"No he visto el offside, no lo hemos hablado. Los árbitros se están confundiendo y es tema de ellos, nosotros solo nos dedicamos a jugar", mencionó Bryan Reyna.

"La victoria vale mucho ante un rival complicado. El equipo jugó muy bien y estamos felices por haber remontado. No nos sentimos campeones del Torneo Apertura, nos estamos alejando de Universitario y eso nos favorece", sentenció el jugador de Alianza Lima.

Zambrano, el gran protagonista

Bryan Reyna también destacó el gran partido de Carlos Zambrano, quien a pesar de haber provocado el gol de Municipal se recuperó y anotó los goles del triunfo. "Feliz por él, cometió un error, pero sacó adelante el partido. Por él hemos ganado. Le gusta ir en los corners y llegar al segundo palo".

