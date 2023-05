Carlos Zambrano sobre errores arbitrales en la Liga 1: "A veces somos perjudicados y no por eso vamos a estar llorando"

Alianza Lima quedó muy cerca de ser el ganador del Torneo Apertura tras derrotar a Deportivo Municipal en Matute por 2-1. Con solo cuatro jornadas por delante en el certamen, el elenco blanquiazul le sacó 8 puntos de ventaja a Universitario de Deportes, su más cercano perseguidor.

El cotejo tuvo como principal protagonista al defensa Carlos Zambrano. El zaguero central falló en el gol que le permitió adelantarse a Municipal, sin embargo, pudo recuperarse convirtiendo el doblete que permitió la remontada en el Alejandro Villanueva.

“Fue un partido duro, un error atrás que nos pudo costar el partido una vez más, pero el equipo con ganas, más que con juego, logró el triunfo que se lo merece esta hinchada, es un paso importante para todos", dijo el ‘Kaiser’.

Carlos Zambrano fichó por Alianza Lima tras su paso por Boca JuniorsFuente: Andina

Zambrano y el mensaje a Universitario

El segundo gol de Carlos Zambrano se concretó tras pivoteo en el área rival de Hernán Barcos. El argentino estaba en posición adelantada, acción que no advirtió el equipo arbitral y validó la anotación de Alianza Lima.

“Lo vi en el camerino (el off-side). Es una pena que los árbitros se equivoquen, sea a favor de Alianza o en contra, creo que eso tienen que corregirlo”, admitió el zaguero.

Asimismo, Carlos Zambrano fue consultado respecto al pedido de Universitario de contar con árbitros extranjeros para los próximos partidos, ante los errores suscitados en la Liga 1.

“Sinceramente me causa risa. Yo no opino de los demás, lo de la ‘U’ me tiene sin cuidado. Me da igual lo que piensen ellos. Los árbitros, lamentablemente, han tenido muchos errores, no solo en este partido, sino en todos se están equivocando. Espero que corrijan eso”, dijo.

“De la ‘U’ me da igual lo que piensen. Nosotros nos preocupamos de lo que hacemos nosotros. A veces somos los perjudicados y no por eso vamos a estar llorando. Hoy vi la acción, es un off-side claro, pero escapa de nuestras manos”, añadió Carlos Zambrano.

Alianza Lima cerca de ganar el Apertura

Con 12 puntos en juego en lo que queda del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, Alianza Lima tiene una ventaja de 8 unidades sobre Universitario de Deportes. En la próxima jornada, si los blanquiazules vencer a Melgar en Arequipa y la ‘U’ no derrota a César Vallejo en el Monumental, el cuadro íntimo habrá ya ganado el certamen.

"Hemos sacado una ventaja considerable, faltan 4 finales y este equipo va a luchar todos los partidos. No podemos confiarnos de los de atrás, nos concentramos en lo que hacemos nosotros, lo que hagan los otros nos tiene sin cuidado", insistió Carlos Zambrano.

“No hemos tenido buenos partidos, pero con el empuje y la experiencia del grupo lo llevamos con calma. Si estamos bien de la cabeza y con la confianza que sacaremos un resultado positivo, las cosas se nos comienzan a dar”, finalizó.

