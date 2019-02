Carlos A. Mannucci igualó 4-4 con Ayacucho FC en la primera fecha del Torneo Apertura. | Fuente: Prensa Carlos A. Mannucci

Carlos A. Mannucci la pasó muy mal para llegar a Cajamarca con la finalidad de afrontar su partido ante UTC. Los miembros del primer equipo del cuadro trujillano tuvieron varios inconvenientes para arribar a su destino a raíz de los huaicos que complicaron el estado de la carretera, cosa que los hizo recién llegar hoy a tempranas horas.

Raúl Lozano, presidente del Carlos A. Mannucci, habló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre lo ocurrido con el plantel y, si bien manifestó que todos sus jugadores se encuentran bien, criticó que no haya una igualdad deportiva entre ambos lados si es que se llega a realizar el partido hoy a las 3:30 de la tarde.

"Tuvimos un percance en la carretera pero gracias a Dios nuestros jugadores están bien. Estuvimos 16 horas en la carretera y llegamos a Cajamarca recién a las 6 de la mañana. Le hemos pedido a la FPF que reprograme el encuentro pero han dicho que lo van a evaluar, creo que no hay una intención de que exista una igualdad deportiva. No creo que juguemos en igualdad de condiciones hoy", dijo Lozano.

Por otra parte, Raúl Lozano lamentó el poco apoyo que ellos sienten que ha recibido de parte de UTC de Cajamarca, pues desean disputar el cotejo a la hora programada sin darle la más mínima importancia a todo lo sucedido con los futbolistas del Carlos A. Mannucci.

"La FPF nos dice que no son solo ellos los que ven este tema, sino también está la TV y el asunto de los permisos de la policía. Sin embargo, también hay que ver la inflexibilidad de UTC, pues ellos querían jugar como sea a pesar de que son conscientes de que es un tema de fuerza mayor. No sentimos ninguna solidaridad de parte de ellos, no hemos recibido ni una llamada de sus directivos", sentenció Raúl Lozano.

Esperando que calme el huayco para llegar con bien a nuestro destino.. Con fe! pic.twitter.com/xfQ9MXaRen — D'ale (@andresalejo18) 22 de febrero de 2019