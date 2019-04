Este es el primer gol de Renzo Sheput en el presente año con Carlos A. Mannucci. | Fuente: GolPerú

Renzo Sheput es una clara muestra que, aún con el pasar de los años, la calidad nunca se pierde. En el partido frente al Binacional por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, el 'Pincel' convirtió un gol en el minuto 93 que le permitió a su elenco irse con un triunfo del Estadio Mansiche y ser el segundo equipo en derrotar al cuadro sureño en el torneo.

Dos minutos después de dar la asistencia al gol de Camilo Jiménez que le había dado el empate transitorio a Carlos A. Mannucci, Renzo Sheput volvió a ejecutar un córner pero no con la intención de enviar un centro. En esta oportunidad, el 'Pincel' quiso que ese tiro de esquina termine en un gol suyo y logró su cometido, después de que superara la balla resguardada por Michael Sotillo.

No obstante, un detalle a no dejar de lado en este gol es el error de Yorkman Tello al momento de querer despejar. El volante de 29 años, que se encontraba en el primer palo, intentó alejar el balón del arco pero no llegó a conectarlo, cosa que fue determinante para que el envío de Renzo Sheput termine dentro del pórtico de Binacional.