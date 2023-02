La reflexión de Carlos Compagnucci tras la goleada de Universitario en el inicio de la Liga 1 Betsson

Carlos Compagnucci se refirió también a los primeros walkover del torneo | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes empezó con el pie derecho su participación por la Liga1 Betsson tras golear 4-0 a Cantolao por la primera fecha del Apertura. El técnico crema, Carlos Compagnucci, resaltó el desempeño de su equipo y también se refirió a los primeros walkover del torneo.

"Empezar ganando el torneo es importante. Sumar de local y tener una actuación contudente, eso me importa mucho. El equipo ha tenido personalidad para ir, ser protagonista, sostenerlo, intentar. Siempre los goles sirven. Hemos anotado goles de diferentes maneras, varios han convertido. Es decir, el equipo tiene capacidad no solo de anotar con un delantero. Todos son de llegar y convertir, eso me deja tranquilo. Contento por el esfuerzo de los muchachos. Es importante empezar el torneo con el pie derecho", dijo Carlos Compagnucci en conferencia de prensa.



Compagnucci tendrá un gran dolor de cabeza

Se viene un dolor de cabeza para el entrenador de la 'U' por la variantes que tiene en su equipo. "Complicado era el año pasado, ahora tenemos más variantes, tenemos buenos futbolistas, estamos preparados para todo. Tenemos variantes para casi todos los puestos, hemos trabajado bien la pretemporada. Lo más importante es sumar desde afuera cuando no te toca y cuando te toca estar preparado. Ese es el mensaje que le damos a los muchachos", comentó.

"Cuando damos la lista para concentrar, me duele porque tenemos que dejar a varios futbolistas que han trabajado bien en la semana y merecen estar, pero esto es largo y tiene muchos vaivenes. Todos tienen que trabajar como si les tocara jugar el fin de semana. El problema es mío. Es un lindo problema", añadió.

El DT también anunció que la próxima semana Yuriel Celi y Williams Riveros trabajarán a la par que sus compañeros.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Universitario sobre los cuatro walkover

El DT crema también se refirió a los primeros cuatro walkover que se dieron en el inicio de la Liga1 Betsson debido a la diferencias por los derechos de TV.

"Es una situación difícil, hace tres meses estamos parados, no se llega a un arreglo, eso quiere decir que no es tan fácil solucionarlo. Soy un granito de arena en todo este engranaje del fútbol. Soy un empleado del club y me adapto a lo que me piden (...) Me gustaría que el torneo haya empezado desde la primera fecha, que todos los equipos jueguen y que nadie saque ventaja. Espero que se solucione lo antes posible para tener un torneo normal. A nivel social, espero que haya paz y que todo se puede solucionar, eso es lo más importante", finalizó.

,