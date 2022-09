Carlos Compagnucci y la comparación con Jürgen Klopp. | Fuente: Universitario YouTube

Universitario viene de tres victorias consecutivas en el Clausura 2022 de Liga 1 Betsson. De la mano de Carlos Compagnucci, los cremas están en racha positiva.

Precisamente, el director técnico de Universitario de Deportes ha sido comparado en los últimos días con Jürgen Klopp, DT del Liverpool, debido al parecido físico que tienen. Y es que, además, el estratega de la 'U' viste buzo y una gorra, como su par de Anfield en la Premier League. Ante ello, Carlos Compagnucci fue consultado en amena entrevista con el canal de YouTube de su conjunto.

"Es un honor que me comparen con un entrenador de élite, por el parecido lo digo (risas). Son cosas que no dependen de mí. Mañana me compararán con otro si las cosas van mal, no sé. Lo acepto, está todo bien", sostuvo el técnico de Universitario.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Carlos Compagnucci y la comparación con Jürgen Klopp

Además, manifestó sobre cómo lleva la comparación con su colega en Anfield. Reconoce que está lejos en lo que respecta a la forma de juego.

"Lo tomo de esa manera. Yo tengo mis armas para trabajar y lógicamente estoy en otra altura que Klopp, que es un número 1", añadió el argentino, quien vive su segunda etapa en al Monumental.

Por otra parte, Universitario se prepara para lo que será la jornada 12 del Clausura 2022. Este sábado, los cremas recibirán en Ate al Atlético Grau, uno de los protagonistas del torneo.

Los hombres de Carlos Compagnucci llegan de buenas victorias sobre Ayacucho FC (2-1), Alianza Lima (0-2) y Sport Boys (1-0).

El momento de Universitario en la Liga 1

En lo que va de la segunda parte de la Liga 1 esta temporada, la 'U' marcha en la cuarta casilla con 20 puntos, a cuatro unidades del líder Sporting Cristal.

Posteriormente, se le vienen los cotejos contra Alianza Atlético, Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal, Melgar, Sport Huancayo y UTC. La meta, de momento, es lograr una clasificación a un torneo internacional.

NUESTROS PODCAST

¿Cuáles son los síntomas premenstruales más comunes?

Los síntomas premenstruales, incluidos los síntomas físicos y anímicos, afectan a una gran proporción de mujeres en todo el mundo. Los datos sobre los síntomas premenstruales en todas las naciones y grupos de edad son limitados. El doctor Elmer Huerta da más detalles sobre esto.