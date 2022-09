Así luce el estadio Campeones del 36, en Sullana. | Fuente: Alianza Atlético

El último partido de Alianza Atlético en el Campeones del 36 fue antes de la para por pandemia: el 1 de diciembre de 2019, ante Deportivo Coopsol, por la Liga 2. Pero, incluso antes, durante años se llevaron a cabo las obras para su reconstrucción.

Ahora, el estadio, cuyo terreno fue utilizado como campamento para pacientes con COVID, volverá a albergar encuentros de fútbol profesional. El club de Sullana anunció que espera reinaugarlo ante Universitario de Deportes, el viernes 30 de setiembre a la 1:15 pm.

"¡El campeones del 36, una realidad! Trabajando conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Sullana, en la reapertura del estadio Campeones del 36, para nuestro próximo partido de local ante Universitario de Deportes, el día viernes 30 a las 13:15 horas", informó el club mediante sus redes sociales.

Según conocimos en RPP Noticias, el escenario pasará inspección el próximo jueves 15 de setiembre, para saber si cumple con los requisitos de la Liga de Fútbol Profesional.

Por lo pronto, el partido entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, está programado en el Meliano Coloma.

¡El campeones del 36, una realidad! 😍💙



Trabajando conjuntamente con la Municipalidad Provincial de Sullana, en la reapertura del estadio Campeones del 36, para nuestro próximo partido de local ante Universitario de deportes, el día viernes 30 a las 13:15 horas.#VamosVendaval pic.twitter.com/VQDasRi4i9 — Alianza Atletico de Sullana (@alianzasullana_) September 13, 2022

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Novedades en Universitario de Deportes

Antes de enfrentar a Alianza Atlético, Universitario de Deportes recibirá a uno de los punteros del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022, Atlético Grau, en el estadio Monumental de Ate.

Para ese encuentro, Luis Urruti ya está a disposición de Carlos Compagnucci. El extremo cumplió con lo planficado por el área médica y, tras recibir el alta, está apto para el encuentro ante Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga1 Betsson 2022.

"Ya estoy a la orden del cuerpo técnico, así que va a estar en él si me lleva o no al banco el fin de semana, pero ya estoy de alta", dijo a la salida de Campo Mar, en declaraciones a Ovación. Asimismo, se refirió al momento del equipo. "El plantel está fuerte, está unido. Me pone contento que el grupo esté así, que todos tiren para el mismo lado. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy difícil, hay que estar bien en la reta final, que es lo más importante", mencionó Luis Urruti.

Nuestros Podcast

Informes RPP

El equipo de periodistas de RPP te traen las últimas investigaciones y avances en salud, cultura, ciencia, economía, servicios y sociedad.