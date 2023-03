Carlos Compagnucci tuvo dos etapas en Universitario. | Fuente: @Universitario

Universitario ya no tiene a Carlos Compagnucci luego que el entrenador argentino renunció al cargo en la tienda crema. En cuatro jornadas de la Liga 1 Betsson 2023, solo ganó en una ocasión.

Este miércoles, Carlos Compagnucci conversó con el programa Al Ángulo en donde fue consultado por su salida de Universitario de Deportes. El estratega se mostró dolido, pero consideró que su marcha se debió dar para darle un nuevo aire al elenco merengue. Fue claro sobre cómo vio a sus ahora exdirigidos.

"A mí me pegó lo de perder los tres partidos (consecutivos ante Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci). Las primeras fechas son lo más importante para convencer al futbolista. Peor, de la forma en que perdimos. Nunca fuimos inferiores a los rivales, tuvimos mala suerte para mí. Yo me hice responsable porque tengo buenos jugadores. No soy responsable de los nueve años en que el club no es campeón. Del actual momento sí", sostuvo Compagnucci.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Carlos Compagnucci se pronuncia al marcharse de Universitario

Universitario ya busca al relevo de Compagnucci. | Fuente: @Universitario

Asimismo, fue consultado sobre la interna del plantel de la 'U', que el domingo recibirá a Melgar en el Monumental por la séptima jornada del Torneo Apertura.

"El equipo no está en un momento de calma. Soy responsable de este momento y considero que el club hizo un gran esfuerzo este año. A lo mejor cambiando la cara, a lo mejor necesita jugar de otra manera. Estoy con bronca y desilusión. Pienso que el que venga puede revertir esto", indicó.

Posteriormente, Carlos Compagnucci contó lo duró que fue la caída 2-0 frente al Carlos A. Mannucci, resultado que lo llevó a renunciar como técnico de Universitario.

"Desde que llegué el lunes casi ni salí de mi casa. Me siento responsable de la situación porque soy el líder, la cabeza. Creo mucho en las energías y algo hay que cambiar en los grupos para mejorar. Este grupo gana dos partidos seguidos y no para. Al equipo no lo veo inferior a nadie", manifestó.

Además, el argentino dio cuenta que le faltó algo de fortuna a su exconjunto para que tenga resultados positivos con el buzo crema.

"Nosotros generábamos situaciones y casi siempre más que el rival. Faltó meterla. A mí no me gusta decirlo, pero quizás esa cuota de suerte faltó. Los errores que cometíamos nos costaban goles, pero en defensa hubo más cosas buenas que malas. No creo que sea un desastre el equipo allí", añadió Compagnucci.

Compagnucci y el acercamiento a sus exdirigidos

En otro momento de la conversación, se pronunció respecto a la relación con los jugadores de Universitario. Tiene dos etapas en el cuadro de Ate.

"Tengo buena relación con ellos. Yo lo abrazo a Piero Quispe y quizás con otro no soy así. Quizás me falto eso de las relaciones humanas. Quizás con mis gestos no transmito la tranquilidad que necesitan. Me voy tranquilo que el trabajo lo pude hacer como quise", finalizó.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.