Carlos Stein vs. Cusco FC | Fuente: Liga 1

Carlos Stein vs. Cusco FC EN VIVO | Hoy, miércoles 19 de agosto de 2020 desde las 11:00 a.m. Ambos elencos miden fuerzas en el campo de la FPF en Videna, a puerta cerrada. No te pierdas este emocionante encuentro de la liga de fútbol profesional peruana. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Carlos Stein: Ronald Ruiz; Jeremy Rostaing, J. Rivas, Jesús Rabanal, Joaquín Aguirre; Josimar Vargas, C. Mejía, Álvaro Medrano, Diego Manicero, Carlos Preciado; Aurelio Gonzáles Vigil.

Cusco FC: Juan Pretel; Edison Chávez, Marcos Delgado, Marco Saravia, Jair Céspedes; Oswaldo Valenzuela, Eduardo Aranda, Josimar Atoche, Alfredo Ramúa, José Rivera; Danilo Carando.

Fecha y hora del Carlos Stein vs. Cusco FC

Miércoles, 18 de agosto de 2020 a las 11:00 a.m. Se enfrentan por la fecha 7 del Apertura de la Liga 1 Movistar.

Lugar

Videna FPF



Carlos Stein vs. Cusco FC, EN DIRECTO: minuto a minuto