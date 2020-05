Carlos Zambrano: "el estadio donde siempre he soñado jugar es Matute". | Fuente: Instagram

Este miércoles Carlos Zambrano conversó con Christian Cueva a través de la cuenta de Instagram de la Federación Peruana de Fútbol y el 'Kaiser' fue cuestionado acerca de cuál es el estadio donde sueña jugar.

"Donde siempre he querido jugar es en Matute. Nunca he jugado ahí como profesional", respondió el actual defensor de Boca Juniors. "Siempre he soñado jugar ahí, sin duda", sostuvo Zambrano, quien se ha declarado hincha de Alianza Lima en reiteradas oportunidades.

Asimismo, detalló que el segundo estadio donde siempre quiso jugar, es ahora su realidad: "el otro donde siempre quise jugar fue en La Bombonera, pero ya estoy aquí y tengo la suerte de jugar siempre", precisó el actual defensa de Boca Juniors.

Al respecto, Christian Cueva le consultó cuál es el estadio donde se ha sentido más intimidado. "Creo que el estadio del Bourssia Dortmund es uno que intimida bastante, porque tiene capacidad para 80 mil personas y eso es impactante", contestó el ex Frankfurt.

Sin embargo, sostuvo que el estadio 'xeneize' también tiene una mística distinta: "La Bombonera también, recuerdo cuando fue mi debut y el estadio estaba lleno. Es otro mundo, es espectacular, el estadio tiembla", precisó el defensor peruano.