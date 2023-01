Carlos Zambrano ganó cinco títulos en Boca Juniors | Fuente: Boca Juniors

Carlos Zambrano es nuevo jugador de Alianza Lima, donde el último fin de semana fue uno de los futbolistas más ovacionados en la presentación del plantel blanquiazul de cara al 2023 donde se trazó como metas conquistar el tricampeonato de la Liga 1 y trascender en la Copa Libertadores.

La llegada de Carlos Zambrano a Alianza Lima también tuvo como factor determinante su salida de Boca Juniors. Al ‘León’ le restaba seis meses de contrato con los ‘xeneizes’ y cuando era opción su renovación, finalmente rescindió. El zaguero explicó en conferencia de prensa cómo se dio su marcha del cuadro argentino.

“Es un tema muy complicado porque se decidió en un día y medio, cuando todo estaba prácticamente cerrado. Ocurrieron cosas complicadas que escaparon de mis manos, lo primero que hice fue regresarme a Perú y por mutuo acuerdo romper contrato. Yo siempre fui caballero, nunca hablé de más, me criticaron de todos lados sin pruebas. La prensa siempre especulaba mucho, sacaban muchas versiones y aún así me mantuve callado, me golpeaban de todos lados. Me caractericé así, siempre me la comía solo. Queda en ellos cómo fueron las cosas. Yo me quedo tranquilo, siempre fui directo, nunca doble cara. Así es el fútbol”, señaló.

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors en 2020 | Fuente: Boca Juniors

Zambrano y su marcha de Boca Juniors

Carlos Zambrano se mostró cauto respecto a su final de ciclo en Boca Juniors, club con el cual disputó 62 partidos oficiales desde su llegada en 2020 y consiguió 5 títulos.

“Yo me quedo muy tranquilo, sé lo que hice, soy un profesional cuando estoy en el campo, en el camerino estuve 10 puntos con todos. Si preguntaran a mis compañeros o la mayoría de los trabajadores, todos se quedaron contentos conmigo, me escribieron todos tristes porque me iba, pero es parte del fútbol, es un negocio grande del cual se debe a veces aceptar decisiones de arriba”, apuntó.

Carlos Zambrano disputó 30 partidos con Boca Juniors durante el 2020 | Fuente: Boca Juniors

Zambrano “agradecido” con Boca

Desde Argentina señalaron que una de las razones de su marcha de Boca Juniors, cuando le restaba seis meses de contrato, respondía a un motivo de disciplina que habría llevado al entrenador Hugo Ibarra a expresar que no contaría con Carlos Zambrano.

“Yo no voy a salir a hablar mal de nadie, si tengo que acatar las órdenes, lo voy a hacer. Podría hablar la realidad, pero no es dable, prefiero quedarme callado. Me di al 100% en el equipo. Los últimos dos meses cuando los defensores estaban lesionados, yo estaba un poco golpeado y aún así me metí al campo exponiendo mi integridad. El cuerpo técnico sabe la realidad, la dirigencia también. Yo estoy agradecido por tres años hermosos”, finalizó el defensa central de 33 años.





