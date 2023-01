Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Carlos Zambrano brindó este martes su primera conferencia de prensa como futbolista de Alianza Lima. Tras anunciarse su fichaje en la ‘Tarde Blanquiazul’, el defensa tuvo su presentación ante los medios y señaló que, a los 33 años, era el momento ideal para incorporarse al cuadro de La Victoria.

“La prioridad fue la familia, ya estuve mucho tiempo fuera del país. Tengo una cierta edad que sé que puedo rendir mucho más, preferí llegar al Perú en este momento que tener dos años más. Cuando pasan los años el nivel futbolístico normalmente baja, pero me siento en buenas condiciones y sé que le puedo dar mucho más ahora a Alianza que si hubiera esperado dos años más”, dijo el futbolista.

“Era un sueño estar aquí en Alianza, desde pequeño. A partir de las ofertas que tenía comencé a analizarlo mucho. En pocos días debía tomar una decisión, Alianza hizo un gran esfuerzo, del cual me siento orgullo y prioricé quedarme en el club”, mencionó.

Carlos Zambrano acompañado por José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Zambrano desechó ofertas por Alianza Lima

Carlos Zambrano sostuvo que desde el 2022 estuvo en contacto con Diego Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul y acreedor principal de Alianza Lima para tentar su fichaje. Así, valoró el “esfuerzo” del elenco victoriano, descartando propuesta para continuar su carrera en otras ligas de América.

“Tenía ofertas de Uruguay, Estados Unidos y Brasil, pero llegó el momento de venir al Perú, al mejor equipo que es Alianza. Ya tenía conversaciones con Diego Gonzales Posada de hace 6-8 meses atrás, fue a Argentina a visitarme. Estando pocos días en Perú nos juntamos nuevamente. Hicieron todo lo posible para que esté aquí. Opté por Alianza también por el proceso que están haciendo, toda la inversión intentando lograr mejores objetivos. En la liga peruana ya somos bicampeones, se busca el tricampeonato y el objetivo principal es la Libertadores”, detalló.

Zambrano, apuntando al ‘tri’ y la Libertadores

Carlos Zambrano disputará su primera temporada en el fútbol peruano a nivel profesional. El defensa contó que se trazó como metas luchar por el tricampeonato en la Liga 1 con Alianza Lima, aunque hizo énfasis en trascender en la Copa Libertadores.

“Vengo por el tricampeonato y llegar lejos en la Copa Libertadores. No la hemos pasado bien como club en la Libertadores, pero se está armando un gran equipo y esperemos que nos vaya bien. Sabemos que es fútbol y puede pasar cualquier cosa, trabajamos seriamente, sabemos que vamos a lograr muchas cosas. Espero sumar un poco desde el lugar que me toque estar, no vengo a quitarle el puesto a nadie”, precisó.

Carlos Zambrano firmó por dos temporadas con Alianza Lima, con opción por un tercer año | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Andrews Pacheco





